Valli cuneesi: persiste anche per oggi il pericolo valanghe "marcato"

Persiste per la giornata di oggi, martedì 10 febbraio, un pericolo valanghe “marcato” (arancione) nelle valli del Monregalese, Maira, Grana, Varaita, Po, Gesso, Vermenagna e Stura. Resta quindi nelle vallate cuneesi il rischio elevato di distacchi nevosi, con previsione anche per mercoledì 11 febbraio di confermare la stessa situazione.



A confermarlo l'ultimo bollettino di Arpa Piemonte, pubblicato nella giornata di ieri, lunedì 9 febbraio.



Con neve fresca e vento moderato si sono formati ulteriori accumuli di neve ventata. La neve fresca e soprattutto gli accumuli di neve ventata in parte di grandi dimensioni possono subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali a tutte le esposizioni e per lo più al di sopra del limite del bosco. Ciò soprattutto sui pendii ripidi e nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canaloni.

Le valanghe possono coinvolgere i vari strati di neve fresca e ventata e raggiungere grandi dimensioni.

I punti pericolosi sono con il cattivo tempo appena individuabili.



Negli ultimi giorni sono caduti da 10 a 15 cm di neve al di sopra dei 1200 m circa, localmente anche di più. Con le nevicate e il vento moderato proveniente da ovest, si sono formati nuovi accumuli di neve ventata. In molti punti la neve fresca e quella ventata poggiano su strati soffici.

La parte superiore del manto nevoso ha subito un metamorfismo distruttivo, con una crosta da rigelo non portante in superficie, principalmente sui pendii soleggiati.



Al di sopra dei 1500 m circa è presente molta neve.



Si consiglia una prudente scelta dell'itinerario e di mantenere le distanze di scarico. Le escursioni richiedono una grande attenzione e la massima prudenza.