Al Monastero San Biagio di Mondovì si presenta il libro "Forse ho fatto un pellegrinaggio"

L’appuntamento è per martedì 28 febbraio, alle 20,30, al Monastero di San Biagio, nel Monregalese (Strada Morozzo 12, Mondovì), tra Pianfei, Beinette e Morozzo. Modera la giornalista bovesana Carla Vallauri , del settimanale diocesano cuneese, introduce Donatella Martin i, referente «Casa do Minor» (Associazione missionaria che fa riferimento al «brasiliano» don Renato Chiera).

L’imprenditore agricolo fossanese, ex consigliere comunale fossanese, delegato provinciale giovanile Coldiretti, fondatore della Cooperativa agricola sociale «Cascina Pensolato», Dario Armando , continua le fortunate serate di presentazione del suo libro, su camminata a Sant’Anna di Vinadio, « Forse ho fatto un pellegrinaggio» .

L’autore rivive attraverso la fatica, la solitudine e le difficoltà incontrate il suo cammin, riflettendo e facendo luce sulla sua esistenza, e facendo riaffiorare ricordi ed esperienze vissuti nei momenti più significativi, sia felici, sia tristi.

Nei ricordi tristi Dario cita Don Mario Picco, per anni suo referente, amico e guida spirituale, sacerdote fossanese, deceduto in seguito ad incidente stradale nel novembre del 1990, a soli quarantadue anni, allora rettore del seminario di Fossano, in particolare di quando ha appreso la brutta notizia della scomparsa.