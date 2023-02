«Aldo Stenca, un cortemiliese che credeva nelle persone»

Cortemilia oggi pomeriggio (22 febbraio) ha dato l’estremo saluto ad Aldo Stenca, 86 anni, fondatore del Mulino Stenca, un imprenditore che seppe distinguersi non solo nel suo settore lavorativo, proseguendo il lavoro del padre Giovanni e facendo diventare l’azienda di Regione Morera una tra le più importanti della provincia di Cuneo, ma anche nel sociale.



Fu infatti componente della Pro Loco, dell'Unione sportiva, di cui vestì i colori in giovane età da calciatore, e che sviluppò come promotore, con altri, della costruzione del campo da tennis. Il suo impegno per il territorio è sempre stato costante: un esempio la sua passione per la Sagra della nocciola, di cui fu anche presidente. Fece parte anche del Lions club Cortemilia&Valli e ricoprì la carica di vicepresidente del Toro club «Valle Bormida G. Bertonasco».

Lascia la moglie Elsa Zarri, sposata nel 1962, le figlie Claudia e Paola ed i cinque nipoti Andrea, Maddalena, Lucia, Ludovica e Luca.



«Conoscevo Aldo molto bene - dichiara Roberto Bodrito, il sindaco di Cortemilia - e lo ricorderò sempre come una persona illuminata, intuitiva, che sapeva vedere oltre, molto legata al territorio ed alla sua gente.

Sapeva essere elegante, distinto, collaborativo e, sia sul lavoro che nel sociale, cercava di aiutare tutti, per il bene comune. Ha avuto un grande peso nella vita del paese e del suo sviluppo. Da lui impariamo che i rapporti umani sono alla base per una buona società, anche e soprattutto nei paesi».