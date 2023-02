”Serve ancora andare nello spazio?”: se ne parlerà domani a Sommariva Bosco

Domani sera alle 21 presso la Sala Conferenze “Giovanni Maria Borri” a Sommariva del Bosco si terrà un interessante incontro intitolato “Lo Spazio al servizio della Terra”, organizzato dall’associazione culturale Ripa Nemoris.

I due relatori, entrambi sommarivesi, saranno Beniamino Abis PhD (Philosophiae Doctor) in climatologia e l’ingegner Federico Maretto Future Programs Manager di ArianeGroup.

Da loro arriveranno suggerimenti e contributi per capire come le tecnologie che fanno parte del nostro quotidiano, arrivino spesso da ricerche e missioni spaziali.

La sensazione di spreco di importanti risorse finanziarie, per promuovere ricerche nel campo aerospaziale, ci fa dimenticare che in settori come l’abbigliamento, il cibo, la robotica, l’informatica, la medicina e in molti altri, le innovazioni sono arrivate da lì.

Inoltre lo studio dello Spazio potrà essere fondamentale nell’affrontare la crisi climatica che ci minaccia.

I due giovani ricercatori sfateranno di certo qualche tabù e condurranno il pubblico in un viaggio scientifico, oltre l’atmosfera, senz’altro interessante.

Ingresso libero.