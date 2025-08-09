 / Attualità

Attualità | 09 agosto 2025, 10:20

Alba: interruzione energia elettrica in alcune zone del centro storico martedì 26 agosto

Interessati civici di piazza Cagnasso, piazza San Francesco, via Cavour, via Cerrato e via Bosio

E-distribuzione Unità Territoriale di Cuneo ha comunicato al Comune di Alba l’interruzione dell’energia elettrica per lavori sugli impianti, martedì 26 agosto dalle ore 9.00 alle ore 14.00 in:

§  Piazza Cagnasso da 2 a 2a, da 2c a 4a, da 3 a 5;

§  Piazza San Francesco 2, 5, 5d, 6, da 6b a 6c;

§  Via Cavour 16, 16b, 16d;

§  Via Cerrato da 5 a 9;

§  Via Bosio 4.

Durante i lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Pertanto Enel invita a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto rivolgersi al Numero Verde 803.500.

C. S.

