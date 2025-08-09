Alba: interruzione energia elettrica in alcune zone del centro storico martedì 26 agosto

E-distribuzione Unità Territoriale di Cuneo ha comunicato al Comune di Alba l’interruzione dell’energia elettrica per lavori sugli impianti, martedì 26 agosto dalle ore 9.00 alle ore 14.00 in:
§ Piazza Cagnasso da 2 a 2a, da 2c a 4a, da 3 a 5;
§ Piazza San Francesco 2, 5, 5d, 6, da 6b a 6c;
§ Via Cavour 16, 16b, 16d;
§ Via Cerrato da 5 a 9;
§ Via Bosio 4.
Durante i lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Pertanto Enel invita a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.
Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto rivolgersi al Numero Verde 803.500.