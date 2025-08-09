Mondovì si prepara al raduno regionale Antincendi Boschivi, Robaldo: "Grati ai volontari Aib per il primo regalo alla nostra comunità"

"Enorme gratitudine agli oltre 20 volontari del Coordinamento Regionale AIB (Antincendi Boschivi) che opereranno, oggi e domani, a Mondovì per ripulire e mettere in sicurezza l'area verde sottostante il parco di via della Cornice. Un vero e proprio regalo alla nostra comunità che ospiterà, il 13 e 14 settembre prossimi, migliaia di divise arancioni che si ritroveranno per il raduno regionale del Corpo".

Con queste parole il sindaco di Mondovì, Luca Robaldo, annuncia l'avvio della operazione di pulizia di un'area particolarmente complessa, proprietà di Rete Ferroviaria Italiana, e vicina a uno dei più bei parchi pubblici monregalesi nel quale, fra poche settimane, inizieranno i lavori di realizzazione dell'area cani finanziata nell'ambito del progetto di "bilancio partecipato".

"Abbiamo scelto quest'area - prosegue il sindaco - non solo per la sua centralità ma anche perché teatro negli ultimi tempi di alcuni comportamenti indecorosi: l'obiettivo è quello di garantire, anche attraverso un maggiore decoro, una sana frequentazione di questo e degli altri parchi cittadini".

Ad operare insieme ai volontari dell'AIB anche una decina di componenti del Gruppo Comunale di Protezione Civile.

"La gratitudine della Comunità va al Gruppo Comunale e a tutti i suoi componenti - conclude il sindaco - unitamente al Comando di Polizia Locale: tutti insieme lavorano quotidianamente per la sicurezza della città".