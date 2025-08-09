Tunnel di Tenda, apertura al traffico ritardata questa mattina a causa di un problema tecnico

Il tunnel di Tenda, sulla Strada Statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja” in provincia di Cuneo, è regolarmente aperto al transito in seguito a un problema tecnico che non ha consentito la consueta apertura giornaliera alle ore 6:00 di questa mattina.

E' quanto fa sapere Anas in una nota dopo che, attraverso i social, numerosi utenti avevano lamentato la mancata apertura alle 6 di questa mattina, sabato 9 agosto, indicandone la motivazione in un non meglio precisato malfunzionamento dell'impianto di illuminazione.

Verificata la piena funzionalità delle installazioni, il personale e i tecnici di Anas sono al lavoro per eseguire ulteriori approfondimenti tecnici e per gestire il regolare esercizio del tunnel.