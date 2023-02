Patente per i primi autisti della Bus Company Academy

Bus Company, azienda di traporto pubblico e noleggio del Piemonte, dal 21 febbraio 2023 può vantare la presenza dei primi otto giovani che hanno frequentato l’Academy all’interno del proprio organico. I ragazzi sono entrati nel mese di ottobre all’interno del corso di formazione intitolato a Clemente Galleano, fondatore della società piemontese di trasporto su gomma, e dopo aver affrontato un percorso di teoria e pratica hanno preso la patente certificata CQC e D persone necessaria per svolgere la propria mansione.

In questi mesi, i 22 ragazzi hanno frequentato la scuola guida, apprendendo nozioni teoriche e pratiche riguardanti i percorsi delle linee, i regolamenti, le mansioni interne all’officina e al controllo dei titoli di viaggio.



Questi i nomi dei ragazzi ufficialmente entrati a far parte di Bus Company: Barnabà Francesco, Devalle Lorenzo, Ferrino Noemi, Ledda William, Petrovska Oksana, Rondinone Ruggero, Shiroka Nicola e Uberto Giorgio.



“Sono molto felice di aver partecipato all’Academy. Fare l’autista era il mio sogno fin da quando ero una ragazzina” afferma Noemi Ferrino, appena uscita dall’esame. Francesco Barnabà aggiunge: “Il corso ci ha fatto entrare in maniera diretta e attiva all’interno del mondo del lavoro, mostrandoci tutte le responsabilità e i doveri che comporta il nostro ruolo. Da oggi non possiamo far altro che portare avanti quello che, oltre ad essere una passione, sarà il nostro lavoro.”



“Un corso che ci rende molto felici e che possiamo affermare sia un successo” afferma Enrico Galleano, AD di Bus Company. “A marzo partirà la seconda edizione che darà la possibilità ad altri 24 giovani tra i 21 ed i 29 anni di diventare autisti all’interno della nostra realtà in rapida espansione e presente ormai su tutto il territorio del Basso Piemonte.”