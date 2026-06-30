Ceva, contributi per centri estivi: oltre 8mila euro a sostegno delle famiglie

Un aiuto concreto per le famiglie alle prese con i costi dei centri estivi. Anche per il 2026 il Comune di Ceva potrà contare su risorse dedicate grazie ai fondi stanziati dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia, per un totale di 8.028,31 euro.

Il contributo è destinato ai nuclei familiari che hanno iscritto figli tra i 3 e i 14 anni ad attività estive, anche fuori dal territorio comunale, e sarà erogato sotto forma di rimborso spese sulla base dell’Isee 2026. Le percentuali previste vanno dal 90% per le fasce di reddito più basse, all’80% e al 70% per quelle intermedie. Per le famiglie con minori con disabilità certificata non è previsto alcun limite di reddito, con un rimborso pari al 50%, elevabile in assenza di altri contributi analoghi.

L’avviso pubblico e il modulo per la richiesta saranno disponibili sul sito del Comune fino al 30 settembre 2026, termine ultimo per presentare domanda.

“Per il secondo anno consecutivo Ceva è beneficiaria di un sostegno a favore delle famiglie – sottolinea l’assessore alle Politiche della famiglia Laura Amerio –. Si tratta di una misura che agevola in particolare i nuclei più fragili, ma che coinvolge una platea ampia di cittadini, permettendo ai bambini di vivere esperienze educative e sociali in contesti sicuri”.

Sulla stessa linea l’assessore alle Politiche sociali Cinzia Boffano, che evidenzia come il periodo estivo possa rappresentare una criticità organizzativa ed economica per molte famiglie: “Un aiuto concreto è fondamentale per sostenere spese spesso onerose e garantire opportunità ai più giovani”.

Il sindaco Fabio Mottinelli rimarca infine il valore strutturale dell’iniziativa: “Si tratta di un intervento di grande impatto sui bilanci familiari. I centri estivi sono una necessità per molte famiglie e questo contributo rappresenta un sostegno reale, frutto della collaborazione tra istituzioni centrali ed enti locali per rafforzare il welfare sul territorio”.