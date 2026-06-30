Ferrovia delle Meraviglie, tornano i treni storici tra Piemonte e Liguria

Riparte uno degli appuntamenti più attesi dell’estate ferroviaria: i treni storici sulla Ferrovia delle Meraviglie tornano a collegare Torino a Imperia lungo la suggestiva linea internazionale Cuneo–Ventimiglia, considerata tra le più spettacolari d’Europa.

Il servizio sarà attivo tutte le domeniche dal 5 luglio al 16 agosto, con due variazioni di calendario: le corse del 26 luglio e del 9 agosto saranno anticipate rispettivamente a sabato 25 luglio e sabato 8 agosto. Il convoglio partirà da Torino Porta Nuova alle 8.00 con arrivo a Imperia alle 12.35; il ritorno è previsto alle 14.55 con arrivo nel capoluogo piemontese alle 20.15.

L’itinerario attraversa alcuni dei territori più affascinanti dell’arco alpino e della Riviera ligure, toccando località simbolo come Cuneo, Limone Piemonte, Tende, Breil-sur-Roya, Ventimiglia e Sanremo. Un percorso unico che si snoda tra viadotti, gallerie elicoidali e gole profonde, accompagnando i viaggiatori dalle montagne fino al Mar Mediterraneo.

Particolarmente suggestivo il tratto nella Valle Roya, territorio di confine ricco di fascino naturalistico e culturale, dove borghi come Breil-sur-Roya e Tende raccontano l’identità di un’area sospesa tra Italia e Francia.

L’iniziativa si conferma come un esempio di turismo lento e sostenibile, capace di valorizzare il patrimonio ferroviario e i territori attraversati. A rendere ancora più immersiva l’esperienza sarà la proposta enogastronomica a bordo, con degustazioni di prodotti tipici e bevande selezionate accompagnate dal racconto delle tradizioni locali.

La prima corsa, in programma domenica 5 luglio, vedrà la partecipazione di sindaci e amministratori italiani e francesi, che a Ventimiglia incontreranno la stampa per celebrare il ritorno del treno storico. L’iniziativa si inserisce inoltre in un più ampio quadro di cooperazione transfrontaliera, sostenuto anche dalla Camera di Commercio Italiana di Nizza.

I biglietti sono disponibili sul sito della Fondazione FS e sui canali di vendita Trenitalia, mentre ulteriori informazioni sono consultabili sui canali social ufficiali della Fondazione.