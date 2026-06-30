Temporali, Arpa conferma anche per domani l'allerta gialla sul Cuneese

Dopo i temporali sparsi previsti anche per oggi in diverse zone del Cuneese, l'ultimo bollettino emesso da Arpa Piemonte conferma l'allerta gialla anche per domani, con fenomeni localizzati.

Domani, mercoledì 1° luglio, l’ingresso di un fronte e di aria fredda in quota, già dal mattino, determinerà una marcata instabilità, con temporali diffusi su tutta la regione. I fenomeni potranno risultare localmente molto forti, in particolare sui settori meridionali, ed essere associati a forti raffiche di vento e grandine di medie dimensioni.

Prosegue, quindi, la perturbazione che a tratti da lunedì 29 giugno sta toccando la pianura e le valli cuneesi Po, Varaita, Maira, Stura, Tanaro, Belbo e Bormida dove potranno verificarsi possibili acquazzoni e grandinate, allagamenti, caduta alberi, fulminazioni e isolati fenomeni di versante.