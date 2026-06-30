A Gallo Grinzane “Tutti in piazza per Alberto” dona 7 mila euro alla ricerca

Settemila euro destinati alla ricerca sui tumori cerebrali e una comunità che continua a ritrovarsi attorno a un ricordo trasformandolo in solidarietà concreta. Si è conclusa con un importante risultato la terza edizione di “Tutti in piazza per Alberto”, l'iniziativa organizzata a Gallo Grinzane in memoria di Alberto “Betto” Rolfo.

La manifestazione, ospitata in piazza della Chiesa e realizzata grazie all'impegno della famiglia Rolfo, della Pro Loco e di numerosi volontari, ha nuovamente unito musica, convivialità e beneficenza, confermando un appuntamento ormai consolidato nel calendario estivo della comunità.

Anche quest'anno il ricavato della serata sarà devoluto all'AITC, l'Associazione Italiana Tumori Cerebrali, proseguendo il percorso di sostegno alla ricerca nato dal ricordo di Alberto.

«Da parte della Pro Loco possiamo dire che la terza edizione di “Tutti in piazza per Alberto” è stata veramente un successo. Grazie ad alcuni accorgimenti organizzativi che ci hanno consentito di limitare le spese, siamo riusciti a donare 7 mila euro all'associazione beneficiaria. Per questo meraviglioso risultato ringraziamo tutti i partecipanti e le persone che hanno contribuito alla riuscita della serata».

La manifestazione continua a rappresentare molto più di una raccolta fondi. Nel tempo è diventata un momento di incontro capace di coinvolgere l'intero paese, mantenendo vivo il ricordo di Alberto attraverso un gesto concreto di aiuto verso la ricerca.

«È un appuntamento ormai consolidato dell'inizio estate – commenta il sindaco Gianfranco Garau – e credo che il suo valore risieda soprattutto nello spirito con cui viene portato avanti. Per la famiglia Rolfo significa continuare a convivere con una mancanza profondissima, ma allo stesso tempo trasformare quel dolore in attenzione verso il prossimo. È un gesto di grande generosità che merita di essere riconosciuto».

Il primo cittadino sottolinea inoltre l'atmosfera che ogni anno caratterizza la manifestazione.

«La cosa più bella è vedere tante famiglie partecipare insieme. Non è soltanto una serata benefica, ma un momento in cui la comunità si ritrova, si riconosce e condivide un obiettivo comune. Questo è probabilmente il risultato più importante che l'iniziativa riesce a raggiungere».

Un ringraziamento è stato rivolto dall'Amministrazione comunale alla famiglia Rolfo, alla Pro Loco di Gallo Grinzane e ai numerosi volontari che hanno contribuito all'organizzazione dell'evento.

Anche quest'anno la risposta della comunità non è mancata, confermando come il ricordo di Alberto continui a vivere attraverso la partecipazione delle persone e il sostegno concreto alla ricerca scientifica.