Mondovì, servizi di assistenza mensa e doposcuola: la soddisfazione dell’Amministrazione comunale

Si sono aperte lo scorso 26 giugno mediante seduta pubblica, le buste di coloro che hanno partecipato alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di assistenza mensa e doposcuola per il biennio scolastico 2026/2027 e 2027/2028 nei due Istituti comprensivi monregalesi. L’apposita commissione giudicatrice ha già verificato il pieno rispetto dei requisiti tecnici e amministrativi delle offerte presentate e l’intero iter è ora al vaglio delle autorità sovralocali competenti, chiamate ad accertare l’adeguatezza tecnico-burocratica dei proponenti.

«In attesa delle ultime verifiche richieste dalla normativa - il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessora all’Istruzione Francesca Bertazzoli - non nascondiamo la nostra soddisfazione per un servizio tecnicamente non a carico dell’Amministrazione comunale, ma per il quale abbiamo comunque ritenuto opportuno muoverci fin da subito per senso del dovere civico e per rispetto nei confronti dei ragazzi e delle famiglie. Riuscire, finalmente, a garantire per almeno un biennio un’assistenza mensa e doposcuola svolta da operatori professionisti, consente alle famiglie di poter vivere con assoluta serenità la permanenza dei propri figli nell’edificio scolastico e, in generale, permette all’intera offerta didattica cittadina di arricchirsi di servizi complementari di assoluta qualità».