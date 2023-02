Pullman con a bordo trenta persone bloccato dalla neve a Frabosa Sottana

Primi disagi sulla viabilità a causa della neve che a partire dal tardo pomeriggio ha preso a scendere copiosa in varie zone della Granda.

Tra questi la disavventura occorsa a un gruppo di una trentina di persone che viaggiava a bordo di un pullman uscito di strada in territorio di Frabosa Sottana.

Privo di gomme da neve e di catene, il mezzo è scivolato per circa un metro fuori dalla carreggiata. Fortunatamente l’incidente non ha provocato feriti. I Vigili del Fuoco intervenuti sul posto hanno rimesso il mezzo su strada, ma le condizioni meteo in via di peggioramento sconsigliano alla comitiva di proseguire.

In questi minuti si sta valutando come intervenire per consentire al gruppo, proveniente da Genova, di rientrare a destinazione.