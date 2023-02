Un lupo in pieno giorno nella zona industriale di Beinette [VIDEO]

Un lupo ripreso in pieno giorno nella zona industriale di Beinette, zona trafficata, dove si trovano diverse attività commerciali oltre che alcune abitazioni.

L'animale è stato ripreso da un nostro lettore, che si trovava a passare in macchina lo scorso venerdì 24 febbraio. Nessun dubbio: si tratta proprio di un lupo, come confermatoci da un veterinario specializzato in animali selvatici.

Da qualche anno, ormai, come ampiamente documentato, sono sempre più numerosi gli avvistamenti dei lupi in aree pianeggianti o pedecollinari. Sono le leggende o le favole a collocarlo solo in montagna, ma numerosi studi ci dicono che il lupo è un animale estremamente adattabile, sia al tipo di preda che agli habitat. Per cui, anche alla pianura.