Le previsioni: ancora neve sul Cuneese, ma situazione in graduale miglioramento

Neve copiosa sulle pianure cuneesi, in Langa e soprattutto sulle Alpi marittime, che mitigheranno in parte la siccità in atto. Nei prossimi giorni ci saranno ancora occasioni per precipitazioni nevose fino a bassa quota sempre sul cuneese.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 27 e domani martedì 28 Febbraio.

Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, con nuvolosità in graduale attenuazione da nord da domani pomeriggio. Nevicate deboli su pianure cuneesi, dove potrà anche girare in pioggia nelle ore più calde. Più intense ancora su Langhe e Alpi marittime. Qualche pioggia oggi su Liguria occidentale.

Temperature stazionarie o in lieve aumento domani. Massime comprese tra 2 e 7 °C, minime tra 0° e 4 °C. Sulle coste massime fino 9/10 °C, minime oltre 4/5 °C.

Venti in generale deboli nordorientali su pianure, da moderati a molto forti settentrionali su Liguria occidentale, nordorientali su levante.

Mercoledì 1 e giovedì 2 Marzo

Continua l'afflusso di aria fredda da nordest, con precipitazioni ancora nevose fino a bassa quota su cuneese, astigiano e alessandrino, in particolare nella giornata di mercoledì. Nevicate anche sulle Alpi occidentali. Altrove cielo da nuvoloso a variabile con possibili piogge. Temperature in graduale rialzo ma ancora sotto la media del periodo. Venti ancora forti da nord sulla Liguria occidentale, da nordest su Liguria orientale.

Tendenza successiva

Condizioni meteo in miglioramento generale a partire da venerdì, con weekend che potrebbe essere soleggiato un po' ovunque anche se con aria ancora frizzante.

Meteo Green

http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html

Previsioni stagionali

http://www.datameteo.com/meteo/640-Stagionali_Marzo_2023.html

Previsioni Nord-Ovest

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Piemonte