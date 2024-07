Abbandona quattro criceti in una busta di fronte a un negozio: ora si spera in un'adozione del cuore

Con l'arrivo dell'estate e delle vacanze, purtroppo, anche la provincia di Cuneo non fa eccezione per l'abbandono degli animali.

Dopo cani e gatti questa volta è toccato a quattro criceti che sono stati lasciati con la loro gabbietta dentro una busta, di fronte a un negozio di animali di Cuneo.

"Ieri sono uscito per una mezz'ora, poco prima di mezzogiorno. Quando sono tornato ho trovato una borsa gialla posata a terra. - racconta uno dei titolari del negozio - "Mi sono avvicinato e ho trovato una gabbia con quattro criceti. Abbandonati. Ora proveremo a chiedere di visionare le telecamere presenti in zona, l'abbandono degli animali è vietato ed è reato, come previsto dall'articolo 727 del codice penale. Sono davvero indignato per quanto successo. Spero che questo episodio faccia riflettere intanto l'autore del gesto e spero che possa essere da monito per tutti: non abbandonate i vostri animali per andare in vacanza! In caso di necessità, occorre imparare a chiedere aiuto. Le soluzioni ci sono, a partire dalla pensione, che esiste non solo per cani e gatti ma anche per animali di taglia più piccola. Ora la nostra speranza è che i quattro criceti possano trovare una famiglia che li accolga con il cuore".

Si tratta di quattro criceti, che vi mostriamo in foto. Per chi volesse adottare è possibile contattare il signor Ivo al numero 3388224530