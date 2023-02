A processo per spaccio: vendeva la droga in codice su Telegram: erano 'la verde' o 'la marrone'

Nell’aprile 2021 i Carabinieri di Borgo San Dalmazzo effettuarono un controllo su alcuni soggetti noti per essere assuntori di sostanze stupefacenti. Uno di loro, fermato nei pressi della bocciofila, era stato trovato in possesso di una bustina di hashish. Alla domanda da parte dei militari da chi l’avesse acquistata il ragazzo fece il nome di B.A., un giovane di origini marocchine residente a Borgo, ora a processo davanti al Tribunale di Cuneo con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le autorità, in sede di perquisizione, trovarono a casa dell’imputato un bilancino oltre al materiale dedito per il confezionamento delle dosi. “B.A. era presente -ha riferito il maresciallo intervenuto-. Mentre stavamo effettuando il controllo ha distrutto il suo cellulare ma siamo comunque riusciti a salvare i dati delle chat ed ottenere una copia forense. Nelle conversazioni WhatsApp si parlava di cessioni di droga che in gergo veniva chiamata ‘la verde’ per la marijuana o ‘la marrone’ per l’hashish”.

Stando a quanto emerso in aula, il giovane, anche nel corso delle indagini, avrebbe continuato a spacciare: “Ad agosto eravamo passati sotto casa sua -ha proseguito il militare- Avevamo notato l’auto di un ragazzo, noto come assuntore, che parlava in modo molto vicino all’imputato. Quando l’auto ripartì lo fermammo poco dopo. Dal finestrino usciva un forte odore di marijuana e aveva una dose di 5 grammi. Ci mostrò le conversazioni intercorse con B.A. su Telegram, in cui era stata inserita l’opzione di autocancellazione entro 14 secondi dall’apertura de messaggio”.

Nel corso dell’udienza sono stati ascoltati come testimoni altri due ragazzi, che hanno confermato di aver acquistato in alcune occasioni sostanza stupefacente proprio dall’imputato per circa dieci euro al grammo.

Il 10 marzo la difesa, previo ascolto dell’imputato, produrrà una certificazione sanitaria relativa allo stato mentale del giovane che ne attesterebbe alcune problematiche.