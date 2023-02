L'Istituto Cravetta-Marconi di Savigliano partecipa al progetto "Adotta uno scrittore"

Anche quest'anno l'istituto Cravetta - Marconi partecipa al progetto "Adotta uno scrittore ", promosso dal Salone internazionale del libro di Torino. Questa mattina, martedì 28 febbraio, alcuni allievi delle classi quarte hanno partecipato al primo incontro con la giornalista Valentina De Poli, autrice del libro " Un'educazione paperopolese. Dizionario sentimentale della nostra infanzia".

In un confronto aperto e coinvolgente, la brillante giornalista, direttrice di Topolino per 11 anni, specializzata in editoria per ragazzi e in editoria a fumetti, collaboratrice di Tuttolibri de La Stampa, ha condiviso la sua preziosa esperienza, mettendo al centro gli studenti, rispondendo alle loro domande, partendo dalle loro passioni e dai loro sogni per parlare di futuro.

Il suo desiderio che questi incontri per i nostri allievi possano diventare "il ricordo di qualcosa che ci ha fatto bene" sta già prendendo forma.

Prossimi appuntamenti 23 marzo e 13 aprile.