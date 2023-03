Rapina al Carrefour per una merendina e una birra: un uomo alla sbarra

Aveva rubato due merendine e una lattina di birra per un valore complessivo di quattro euro e per guadagnarsi la fuga spintonò il dipendente del Carrefour di Cuneo. Per questo motivo S. Y., cittadino straniero, deve ora rispondere di rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

A raccontare l’episodio in aula è stato il commesso aggredito: “L’ho incrociato nella corsia degli alcolici con due birre in mano. Mi è venuto incontro dicendomi che il giorno prima avevamo chiamato i carabinieri ‘per cinquanta centesimi di alcol’. Gli ho fatto presente che quel giorno non ero al lavoro e lui ha posato le lattine a terra e mi ha spintonato, continuando a lamentarsi perché avevamo avvisato le autorità, e buttò la merce a terra”.

S. Y., subito dopo, con le merendine nascoste sotto la giacca, si sarebbe dato alla fuga senza pagare. Arrivato all’ingresso avrebbe buttato a terra una bottiglia d’olio, e dopo aver tentato di forzare il cancelletto, avrebbe guadagnato l'uscita: “Nel frattempo io ero uscito per vedere se fossero arrivati i Carabinieri e quando ho sentito il rumore di vetri in frantumi sono rientrato”, ha concluso il dipendente.

Nel corso dell’intervento delle autorità l’imputato avrebbe però dato in escandescenza: “Si stava dirigendo verso lungo corso IV Novembre – ha spiegato un vicebrigadiere dell'Arma –. Quando lo abbiamo preso e caricato in auto ha iniziato a scalciare e divincolarsi opponendo una forte resistenza. Era molto agitato”.

Il 3 aprile la discussione.