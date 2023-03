Il trapianto di capelli in Turchia si consolida come la scelta ottimale a livello mondiale

Dal 2018, il trapianto di capelli a Istanbul, in Turchia, è diventato un punto di riferimento sempre più forte a livello mondiale. Le rivoluzionarie tecniche di trapianto di capelli applicate dal Dr. M. Erdogan e dal Dr. G. Bilgin e i successi ottenuti nelle loro straordinarie carriere hanno reso la Turchia la capitale mondiale del trapianto di capelli. La Smile Hair Clinic è una delle cliniche più prestigiose e popolari della regione. È una delle più famose al mondo per questo tipo di intervento estetico. Questo spiega perché circa un milione di pazienti si reca a Istanbul ogni anno per il trattamento contro la caduta dei capelli. Inoltre, il perfezionamento della tecnica FUE ha fatto sì che questo tipo di intervento chirurgico rientri nelle tecniche di trapianto di capelli a Istanbul con risultati finali di comprovato successo.

La clinica Smile Hair

In Turchia esistono quasi mezzo migliaio di cliniche, tutte a Istanbul. Tra queste c'è la Smile Hair Clinic, dove il trapianto di capelli viene eseguito sotto la diretta supervisione dei dottori Erdogan e Bilgin. In questa rinomata clinica, i trapianti vengono eseguiti con la tecnica FUE (Follicular Unit Extraction), riconosciuta in tutto il mondo come la migliore procedura di trapianto di capelli contro l'alopecia. La clinica è promossa e supervisionata dal Ministero della Salute turco, che le ha conferito il premio di qualità per il rigoroso rispetto degli standard sanitari nazionali e internazionali, al di sopra di altri Paesi. Inoltre, gli interventi sono eseguiti da un team di medici e professionisti altamente qualificati, sotto la costante supervisione personalizzata dei medici dirigenti della clinica.

Perché scegliere Smile Hair Clinic

Uno dei motivi per cui tante persone scelgono la Turchia come luogo ideale per superare i propri problemi di alopecia è senza dubbio il basso costo degli interventi. Infatti, mentre in Italia o in altri Paesi dell'Unione Europea un trapianto di capelli può costare più di 10.000 euro, alla Smile Hair Clinic si può arrivare a una media di 3.000 euro. Ciò dipende dal tipo e dall'intensità dell'intervento. In ogni caso, il costo del trapianto di capelli in Turchia potrebbe essere un terzo di quello di altri Paesi europei. Inoltre, oltre alla qualità professionale di ciascuno dei medici coinvolti nel hair transplant, Smile Hair Clinic offre ai suoi pazienti un pacchetto all-inclusive, senza costi nascosti, per una maggiore chiarezza finanziaria di ciascuno dei suoi clienti.

Cosa è incluso nei pacchetti offerti dalla clinica?

Il contratto che il paziente stipula con Smile Hair Clinic comprende una serie di vantaggi extra che non incidono sul costo finale del trapianto. Questo pacchetto comprende: