Lezione del Maestro del Lavoro Domenico Mordenti al Bonelli di Cuneo

Mercoledì 1 marzo le classi 3CAfm 3Rim e 4 C Afm hanno partecipato a un incontro molto singolare: a far loro lezione è stato il sig. Dorico Mordenti, maestro del lavoro ed ex dipendente FERRERO.

Il signor Mordenti ha raccontato la sua esperienza professionale, la storia dei fondatori dell’azienda e tutto quello che è stato realizzato dalla FERRERO fino ad oggi. Il suo racconto ha coinvolto i giovani uditori perché non solo ha spiegato come dal nucleo iniziale sia diventata un vero colosso dell’economia mondiale, ma si è anche deliziato raccontando fatti e aneddoti realmente accaduti che hanno reso divertente e molto interessante la sua lezione.

L’incontro è stato molto apprezzato dagli studenti che hanno partecipato facendo tantissime domande e hanno piacevolmente interagito in modo attivo. <Questa sì che è stata una lezione concreta e interessante>, ha commentato al termine un ragazzo!

Il Bonelli, nella persona della dirigente e dello staff organizzativo, ringrazia il signor Mordenti per la sua preziosa testimonianza.