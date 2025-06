Festa di fine anno della Scuola di Italiano per stranieri

Si è concluso martedì 10 giugno, con una serata all’insegna della festa e della condivisione, l’anno scolastico della Scuola di Italiano per Stranieri, organizzata ogni anno dall’associazione Idee.Comunità.



Avviati a ottobre, i corsi gratuiti hanno coinvolto oltre 80 studenti provenienti da Busca e dai comuni vicini. Per due sere a settimana e il sabato mattina, gli studenti hanno partecipato alle lezioni tenute da volontari nei locali dell’Open Education Space.



Alla serata conclusiva, con ritrovo presso l’Open Education Space e successivo momento di festa, consegna degli attestati di partecipazione e saluti finali nel Giardino di Andirivieni, ha partecipato l’assessora all’Istruzione, Lucia Rosso che ha espresso il suo ringraziamento all’associazione e ai volontari: “La Scuola di italiano una realtà preziosa che da oltre dieci anni accoglie numerosi partecipanti da Busca e dai paesi vicini. Il Comune mette a disposizione gli spazi per le lezioni e sostiene le attività, quest’anno anche grazie al progetto Open Education Space di Fondazione CRC”.