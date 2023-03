Dal 6 all'8 marzo Alba ospita “The Tourism Glocal Conference”

Da lunedì 6 a mercoledì 8 marzo, Alba ospiterà la conferenza annuale del Tourism Thematic Team, l’evento sul turismo in cui si danno appuntamento rappresentanti della Commissione Europea, esponenti delle massime realtà europee della formazione e una rappresentanza delle aziende di settore.

Durante i 3 giorni della Glocal Conference sul turismo, nella capitale delle Langhe si alterneranno incontri, tavole rotonde e gruppi di lavoro con circa 50 esponenti da Europa e Nord America.

Il Tourism Thematic Team (TTT) è il gruppo di lavoro per la ricerca e lo sviluppo di innovazioni nel settore turistico, organizzato sotto l’egida di EfVET, il principale network europeo dell’istruzione e della formazione tecnica e professionale fondato nel 1991. L’European Forum of Technical and Vocational Education and Training (EfVET), di cui Apro Formazione fa parte, conta più 1.500 istituti professionali e tecnici da tutta Europa, coinvolgendo circa 600.000 studenti e 50.000 professionisti che hanno così l’opportunità di fare rete, condividere le migliori prassi didattiche e relazionarsi con le istituzioni europee.

Il TTT di EfVET nasce nel 2021 ed è coordinato da Apro Formazione (Italia), Landstede Groep (Paesi Bassi) e Sedu (Finlandia) e ad oggi raccoglie oltre 40 membri in 10 Nazioni.

Il Tourism Thematic Team sta lavorando sui fronti tematici del Turismo sostenibile e green, della Digitalizzazione nel turismo, della Mobilità e training on-the-job e degli Scenari futuri, ponendosi come obiettivi specifici l’analisi dei gap tra competenze e trend di mercato del settore turistico, l’organizzazione di contest internazionali sulla sostenibilità e l’organizzazione di masterclass tematiche sull’innovazione.

Grazie al TTT e alla collaborazione tra i suoi membri sono già nati nuovi progetti europei di innovazione, come “Tourism Education of the Future” di cui Apro Formazione è promotore e coordinatore, e una serie di eventi di promozione internazionale e di incontri di confronto con aziende del settore turistico.

A coronamento del lavoro fin qui svolto è arrivato il riconoscimento di TTT quale “best performer” tra tutti i gruppi tematici EfVET.

La conferenza annuale del Tourism Thematic Team di Alba sarà un momento di apertura di un secondo anno che mira a traguardi ancora più ambiziosi, sia nel numero degli associati coinvolti, sia nello sviluppo di attività condivise e progettualità future.

Parteciperanno all’evento delegazioni e ospiti dalla Commissione Europea e da Armenia, Belgio, Bosnia Erzegovina, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Malta, Montenegro, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, più una delegazione USA proveniente dal Brightwater Center for the Study of Food - Metropolitan Community College.