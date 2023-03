Confermati due importanti premi per il 47° Concorso Nazionale di chitarra "Ansaldi"

Due ambitissimi premi sono stati confermati per il 47° Concorso Nazionale di chitarra “sac. M.° Giovanni Ansaldi”: si tratta del trofeo da più anni realizzato dal maestro dell’arte dolciaria Silvio Bessone di Vicoforte Santuario, prodotto in cioccolato policromo, assegnato ad uno dei vincitori e graditissimo per la sua originalità e squisitezza.

Altro importante riconoscimento quello delle ceramiche offerte dalla Cooperativa “Ceramica Vecchia Mondovì”, che il Presidente architetto Ezio Tino, pone a disposizione dei concertisti che aprono la manifestazione artistica e sono dipinte dalle artiste Silvana Prucca e Ingrid Mijich, pregevoli opere di un settore artistico-artigianale nostrano.

Premio molto prestigioso è la Medaglia del Presidente del Senato, pervenuta nei giorni scorsi. Dalla Provincia di Cuneo sono stati inviati premi di rappresentanza e volumi paesaggistici, mentre è stato confermo dal Presidente Luca Robaldo i servizi della Stamperia. Volumi descrittivi delle bellezze delle vallate monregalesi sono stati posti a disposizione dal Presidente del GAL Mongioie, dott. Beppe Ballauri.