Roberto Cavallo ambasciatore europeo per il clima nella campagna contro la disinformazione ambientale

’è anche Roberto Cavallo, assessore all’Ambiente del Comune di Alba e ambasciatore del Patto europeo per il clima, tra i volti italiani della campagna #ClimateFactsMatter, lanciata dalla Direzione generale per l’Azione per il Clima della Commissione europea per contrastare la crescente diffusione della disinformazione ambientale e climatica.

L’iniziativa nasce in un momento in cui informazioni false, contenuti fuorvianti e materiali realizzati attraverso un uso improprio dell’intelligenza artificiale contribuiscono a rendere più difficile distinguere i fatti dalle manipolazioni, soprattutto online e sui social media. Un fenomeno che riguarda in modo particolare i temi legati al cambiamento climatico e che rischia di rallentare la partecipazione pubblica e l’azione concreta.

La campagna punta su un approccio innovativo definito “prebunking”: non limitarsi a smentire le fake news una volta diffuse, ma aiutare i cittadini a riconoscere in anticipo le tecniche di manipolazione più utilizzate.

Attraverso contenuti accessibili e basati su evidenze scientifiche, #ClimateFactsMatter vuole rafforzare il pensiero critico e fornire strumenti concreti per orientarsi nel flusso informativo.

Tre i messaggi chiave dell’iniziativa: informarsi per approfondire i temi più esposti alla disinformazione climatica; prepararsi a riconoscere le tecniche con cui vengono diffusi contenuti fuorvianti; restare consapevoli, sviluppando uno sguardo critico e informato.

La comunità italiana del Patto europeo per il clima, composta da oltre 100 ambasciatori e 8 organizzazioni partner, coordinate dall’associazione EuCliPa.IT, è impegnata quotidianamente nella sensibilizzazione e nell’attivazione dei cittadini sui temi ambientali.

Alla campagna italiana, con un focus specifico anche sul mondo agricolo, partecipano diversi ambasciatori del Patto europeo per il clima attraverso video, post e consigli pratici. Tra questi, oltre a Roberto Cavallo, anche Alan Cappelli, Memi Crimi, Sara Roversi e Sara Segantin.