Cuneo, nuova proiezione per "Transoceanica, dall’Argentina all’Ecuador in bicicletta"

Vista la grande partecipazione alla prima serata (con molte persone rimaste fuori per mancanza di posti), e grazie ad alcuni sponsor che coprono le spese della sala, a Cuneo si proietta nuovamente il documentario del viaggio in bicicletta di sei mesi in Sudamerica di Carmen ed Albino “Bugianen, alla scoperta del mondo”.

Le immagini raccontano gli incontri con la gente locale, le tradizioni, le cerimonie e, in particolare, una natura selvaggia con paesaggi incredibili tra montagne, deserti, salar, canyon, animali in libertà, spiagge oceaniche deserte e milioni di uccelli.

L'appuntamento è per mercoledì 8 marzo alle 21, al Cinema Monviso in via XX Settembre, ingresso libero.

In caso di grande affluenza verrà data la precedenza, fino alle 20,45, ai soci Pro Natura.