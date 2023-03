"Resurrezione, tempi ultimi": doppio appuntamento a Fossano con l’associazione culturale “L’Atrio dei Gentili”

Doppio appuntamento sabato 11 marzo per le attività proposte dall’associazione culturale “L’Atrio dei Gentili”. Entrambi si svolgono nei locali del Seminario interdiocesano (viale Mellano 1), a Fossano, e vengono trasmessi anche online. Il pomeriggio si apre alle 15,30 con il sesto appuntamento del percorso di Lectio divina (il brano commentato è Giovanni 2,1-25: “Dentro la vita, gioia e ira”).

A seguire, con inizio alle 17, incontro sul tema "Risurrezione dei corpi e tempi ultimi - Leggere il presente alla luce di un futuro raccontato". Si tratta di un approfondimento di carattere teologico affidato a Stella Morra, fossanese, docente alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. Su cosa verterà l’incontro? Così lo illustra una nota dell’associazione. “La morte di ciascuno di noi si presenta come un punto ineludibile, a volte temuto, a volte quasi atteso. Ma poi c'è la morte di coloro che amiamo, che ci lascia attoniti e addolorati, ‘costretti’ a continuare a vivere. E c'è la morte degli altri, di coloro che non conosciamo, percepita a volte come sazia di giorni e a volte invece come indignante ingiustizia, figlia della violenza o della cecità e cattiveria di altri. Fino al sentimento che il mondo intero finirà, se pure non sappiamo come e quando.

C'è una parola cristiana che si propone di entrare come buona notizia in questo scenario, ed è ‘Parusia’, e collegata a questa ‘Risurrezione’, e poi altre... Sono parole che possiamo e sappiamo ancora usare con un significato per noi e per altri? Su questo proveremo a interrogarci insieme, per cercare ancora una volta come la potenza delle parole cristiane possa essere luce per i nostri passi nell'oggi”.

Entrambi gli appuntamenti sono aperti a tutti gli interessati. Per chi è lontano e desidera collegarsi online il link Zoom è https://us02web.zoom.us/j/87808339839 Ulteriori informazioni su www.atriodeigentili.it