Perché non rendere obbligatoria l'assicurazione dei monopattini?

Riceviamo e pubblichiamo:

Buongiorno direttore,

volevo evidenziare un problema riguardo alla circolazione ormai diffusa del monopattino.

Il problema che noto e che non c'è una legge che obbliga il conducente a essere assicurato per eventuali danni causati dalla guida di questi mezzi a persone o cose, chi e più diligente magari e assicurato con una polizza del capo famiglia (copre anche danni provocati con questo mezzo?) e la maggioranza viaggia senza alcunché di copertura.

Purtroppo, i danni fisici, anche solo per una caduta banale, lo sappiamo tutti, puo creare dei grossi problemi: proporrei di rendere obbligatoria una polizza assicurativa dedicata e chiaramente controlli da parte delle forze dell'ordine.

Credo inoltre che in generale questo tipo di circolazione, tendenzialmente sbragata, non e molto attenzionata in primis dallo Stato che purtroppo lo sta, secondo me, sottovalutando un po' troppo.