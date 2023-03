I ragazzi di Cuneo di nuovo in piazza per il clima... ma chi li ascolta?

Clima e paura: in una parola, coniata di recente, "eco-ansia".

Negli ultimi anni è cresciuta: i giovani, che maggiormente sentono il peso della minaccia del disastro ecologico, scendono in piazza per chiedere ai governi un cambio di rotta. Ma chi li ascolta?

Il movimento ambientalista si è inasprito. Non più solo manifestazioni di piazza e cortei, quelli dei ragazzi del Fridays For Future di Greta Thumberg, ma anche gruppi come Extinction Rebellion o Ultima Generazione, che mettono in atto azioni non violente ma a maggior impatto mediatico.

Venerdì 3 marzo, anche a Cuneo, si è svolto lo sciopero globale per il clima. Erano meno di 200 i manifestanti. I primi cortei avevano visto la partecipazione di migliaia di persone. Perché? A che punto è il movimento?

Barbara Simonelli ne parlerà con Luca Bellini, referente di Fridays For Future Cuneo.