Cuneo: anche le 177 donne del Comune hanno celebrato l'8 marzo

***



Siamo in 177 donne a lavorare ogni giorno con impegno e dedizione per il bene della nostra Città.



Oggi con loro, davanti al Municipio, ci siamo riunite per un momento di condivisione e riflessione sulla Giornata internazionale della Donna, consce del fatto che "L'8 marzo è tutto l'anno" e che ci siano ancora diversi passi da fare per una vera parità di genere nella nostra società, affinché non ci siano più donne sole, ferite e affaticate ma anche private di diritti e libertà come sta accadendo in Iran e Afghanistan.



A tutte abbiamo distribuito un nastrino viola per rappresentare la sorellanza che ci deve unire nelle battaglie di ogni giorno: non a caso per legarlo è stato necessario l’aiuto di una collega.



La Giunta ha poi voluto donare ad ognuna un rametto di mimose, simbolo di questa giornata grazie a Teresa Mattei, partigiana che nel 1946 divenne la donna più giovane ad entrare nell’Assemblea Costituente.



Grazie a tutte quante e buona festa della Donna.