Genola: stroncato da un malore durante una partita di bocce

In lutto la comunità di Genola per la scomparsa di Giuseppe Mondino, 87 anni. L’uomo è stato stroncato da un malore improvviso occorso alla bocciofila comunale, proprio mentre stava giocando: immediati i soccorsi con il defibrillatore ospitato dal palasport poco lontano, ma purtroppo inutili.



Agricoltore, Mondino lascia la moglie Bruna e il figlio Guido, la famiglia, gli amici e i parenti tutti.



L’ultimo saluto oggi, giovedì 9 marzo, alle 14.30 nella parrocchiale di Genola. La salma partirà poco prima dall’abitazione di via San Giorgio.