Riaperta la provinciale del Colle dell’Agnello fino al confine di Stato

Dopo il sopralluogo effettuato la scorsa settimana dai tecnici del settore viabilità, coadiuvati dai colleghi del servizio geologico che hanno analizzato la tenuta del manto nevoso in quota, dalle ore 8 di ieri mattina, mercoledì 11 giugno, è stato riaperto al transito veicolare il tratto della strada provinciale 251 compreso tra il chilometro 4,7 (ex dogana) e il confine di stato (Km. 14,010).

Permane tuttavia la chiusura del valico transfrontaliero a causa dei lavori in corso di esecuzione sulla strada D205 nel comune di Fontgillarde, la cui conclusione è prevista alle ore 17,30 di venerdì 20 giugno.

[L'analisi dello strato nevoso da parte dei tecnici del servizio geologico]

Con il completamento dello sgombero della neve sui versanti italiani del colle della Lombarda, riaperto la scorsa settimana, e del colle dell’Agnello la Provincia di Cuneo ha garantito la percorribilità delle strade transfrontaliere di sua competenza in tempo per l’avvio della stagione turistica estiva.

“Anche quest’ anno – commenta il consigliere delegato alla Montagna Silvano Dovetta – riusciamo a mantenere l’impegno di riaprire il colle dell’Agnello entro la data del 15 giugno per l’apertura. Sappiamo quanto sia importante questo valico per l’economia della valle Varaita, del territorio saluzzese e dell’intera provincia di Cuneo, e per questo ci auguriamo che i lavori in corso a Fontgillarde si concludano quanto prima, così da consentire la completa percorribilità della strada su entrambi i versanti, italiano e francese“.