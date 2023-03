Il “Bonelli” in visita aziendale all’ ITT di Barge

Questa settimana due classi dell’ITC Bonelli, la 5 A RIM e la 5A AFM, accompagnate da Cinzia Pollano, si sono recate a Barge per visitare lo stabilimento ITT Italia, importante realtà industriale facente parte del colosso multinazionale americano.

A Barge ha sede il più grande sito produttivo di pastiglie per freni al mondo, nel quale sono occupati più di 1200 dipendenti.

Gli studenti, accolti dalle dottoresse Maria Graziano e Viola Careggio, hanno visitato l’area prototipi, il laboratorio di ricerca, l’area di produzione e l’Innovation Center di 4.500 metri quadrati inaugurato nel 2018, che ha portato in Granda il modello della Silicon Valley, in cui non esistono postazioni fisse, e persone con ruoli e mansioni differenti si trovano a lavorare insieme.

La visita ha riscosso grande successo tra i ragazzi, affascinati, come ha detto Nicola Giannullo, dall’attenzione ai lavoratori e dall’importanza data al settore della ricerca e sviluppo.

Seguono le impressioni di Luca Rinaudo: “ E’ impressionante vedere quanto lavoro richiede la gestione di un’azienda di tali dimensioni “ e di Federica Galaverna, che ha apprezzato la presentazione della funzione Finance esposta dalla dottoressa Sara Scalerandi, Internal Control & Financial Analyst, perché “mi ha dato un’idea di come, lavorando anche con i mercati esteri, sia fondamentale la conoscenza della lingua inglese”.

Alla ITT giunga, dagli studenti e dall’insegnante, un sincero grazie per la cordialità, la disponibilità e la competenza con la quale sono stati accolti.