Nuova slavina in alta Valle Maira, travolta guida alpina di 50 anni

Una nuova slavina nella giornata di oggi, giovedì 9 marzo. Questa volta il distacco di neve si è verificato in alta Valle Maira, precisamente nel percorso che da località Bric Oliveto porta verso Marmora.



Stando alle prime ricostruzioni sarebbe coinvolto una guida alpina di 50 anni di cui al momento non sono ancora state rese note le generalità. La rianimazione, stando a quanto riporta l'ufficio stampa dell'AslCn1, sarebbe in corso. Da altre fonti, potrebbe esserci un secondo scialpinista coinvolto.



Sul posto intervenuto l'elicottero del Servizio di Elisoccorso del 118 proveniente da Torino e squadre del Soccorso Alpino.

Una slavina che arriva a poche ore di distanza da quella avvenuta poco prima delle 13 in Valle Po sul versante settentrionale della Testa di Garitta Nuova, a monte dei Laghi dei Luset, comune di Paesana.



Molto vento in quota nella giornata di oggi, con neve riportata e non coesa, che alza il livello di pericolo dovuto a valanghe, soprattutto in prossimità di creste, nelle conche e nei canaloni dove si sono formati, in particolare oggi, accumuli di neve ventata in parti instabili.



Attualmente il livello di pericolosità segnalato da Arpa Piemonte è di "livello 3" (marcato), su una scala che va da 1 a 5.