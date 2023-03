Mesi di attesa per una visita oculistica all'ospedale di Cuneo. "Costretto a rivolgermi al privato"

Con grande frequenza, pubblichiamo le lettere attraverso le quali le persone ci chiedono di poter ringraziare pubblicamente medici, infermieri e operatori sanitari degli ospedali del territorio nei quali sono stati ricoverati.

Sempre parole di elogio e di stima non solo per la qualità delle cure ricevute, ma ancor più per l'attenzione e l'umanità con la quale sono stati seguiti.

C'è, però, anche un altro aspetto che viene spesso denunciato da chi si rivolge o è costretto a rivolgersi al sistema sanitario. Per quanti sforzi si stiano facendo, anche a livello regionale, per abbattere le liste di attesa, ci sono prestazioni e visite ambulatoriali, non urgenti, va detto, per le quali i tempi sono davvero troppo lunghi.

Ed è quasi d'obbligo doversi rivolgere al settore privato.

Nello specifico, parliamo di una visita di controllo oculistica per un ragazzino di 13 anni. Il papà di questo bimbo ci ha scritto per evidenziare l'impossibilità di poterla fare in tempi minimamente sensati.

Ci scrive: "E' dal 13 gennaio che, tutte le settimane, telefono al centro prenotazioni della regione Piemonte per un appuntamento. Tutti gli operatori mi hanno sempre risposto che qui in provincia di Cuneo non hanno posti disponibili nemmeno tra 6 mesi. Se voglio, possono dirottarmi presso gli ospedali di Alessandria, Biella, Novara, Domodossola etc… ?? Secondo Lei ha una logica tutta questa cosa?