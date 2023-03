In stazione con trolley aspettando un treno che non c'è. Un flash-mob per la riattivazione della Saluzzo-Savigliano

Un'idea spontanea, di popolo, nata sulle pagine social del gruppo "Saluzzo Solo Foto". L'idea è quella di realizzare un flash mob goliardico nel giorno dello scherzo per eccellenza. Il Primo di aprile.

Niente pesci, ma solo una valigia, un trolley e uno zaino da trascinare fino alla stazione di Saluzzo in attesa di un treno... che non c'è.

Il tempo di una foto per poi tornare a casa. Un modo come un altro per denunciare l'isolamento del saluzzese dovuta all'interruzione della linea Savigliano-Saluzzo. Linea che era stata interrotta nel 2012 dall'allora giunta Cota e poi riattivata nel 2019 con Chiamparino. Poi il Covid nel marzo del 2020 ha portato all'interruzione del servizio. A distanza di anni non è ancora stato riattivato.

Un evento che, come dicono gli ideatori, "non ha bisogno di protagonisti o leader. Come non ha bisogno di cappelli politici. È un evento dei saluzzesi per Saluzzo".

"L'appuntamento - scrivono - è per le 14.30 tutti in stazione con una valigia a prendere un treno che non c'è. Se ognuno di noi porta altri amici sarà un successo. Date qui la vostra adesione e, per favore, se date l adesione poi venite. Potete aderire anche con un SMS al n 3482684288. In questo caso sarete inseriti in una chat che vi terrà aggiornati sui numeri di partecipanti e potrete avere una scritta adesiva da mettere sulla valigia. #enoneunoscherzo. Sarete avvisati anche se non raggiungendo numeri interessanti decideremo di non fare la manifestazione."