Cronaca | 19 dicembre 2025, 12:10

Violento scontro tra due auto sulla circonvallazione di Villafalletto

L’incidente in corrispondenza della stazione di servizio. Sul posto 118, Vigili del fuoco e Carabinieri

Immagine d'archivio

Violento scontro tra veicoli sulla circonvallazione nord di Villafalletto, in corrispondenza del distributore Centro Calor.

Due le auto coinvolte, i cui conducenti sono stati presi in cura dai sanitari del servizio di emergenza di Azienda Zero.

Dalle prime informazioni raccolte dal nostro giornale le loro condizioni non destavano fortunatamente particolare preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco arrivati dal distaccamento di Saluzzo e da quello dei volontari di Busca, insieme ai Carabinieri per la regolazione della viabilità e i rilievi del caso.

