Lutto a Revello per Giovanni “Nanni” Audifreddi, storico barista del paese della Valle Po

Si è spento ieri, giovedì 18 dicembre, all’ospedale di Saluzzo, all’età di 81 anni, Giovanni Audifreddi, chiamati da tutti “Nanni”.

Volto noto e stimato a Revello, è stato per anni alla guida dello storico ‘Bar Audifreddi’ di via Giolitti, nel cuore del paese della Valle Po, oggi divenuto il ‘Butterfly Cafè’.

Insieme alla moglie Graziella, Giovanni ha lavorato dietro il bancone del locale fino a sei anni fa, quando l’attività è stata ceduta.

Il bar Audifreddi non era soltanto un esercizio commerciale, ma un vero e proprio punto di ritrovo: un luogo dove ci si dava appuntamento e che, nel linguaggio comune dei revellesi, era semplicemente “da Audifreddi”.

Nanni viene ricordato da tutti per la sua simpatia, per il sorriso e per quella capacità rara di avere sempre una buona parola per chiunque entrasse nel locale.

Una tradizione di famiglia, la sua: già il padre e il fratello Ercole avevano esercitato la professione a partire dagli anni Trenta, contribuendo a scrivere un pezzo di storia del paese.

Giovanni Audifreddi lascia la moglie Graziella, i figli Paolo, Chiara, Silvia e Alessandro con le rispettive famiglie, i nipoti, le cognate, il cognato, i cugini e tutti i parenti.

Il rosario sarà recitato questa sera, venerdì 19 dicembre, alle 19,30, nella parrocchia di Maria Vergine Assunta di Revello.

Nella stessa chiesa, domani sabato 20 dicembre, alle 11, si svolgeranno i funerali, con partenza dalla camera mortuaria dell’ospedale di Saluzzo alle 10,30.