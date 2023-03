A Salmour si naviga fino a 1000 Mbps

Proseguono a pieno ritmo i lavori di Isiline con l’obiettivo di collegare alla Banda Ultra Larga un numero sempre maggiore di città, abitazioni e aziende: tra queste, si aggiunge così il comune di Salmour in cui è possibile attivare e collegarsi alla fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) sottoscrivendo un contratto con l’azienda saluzzese, che ormai da oltre 25 anni si occupa di fornire servizi di connettività a privati, attività commerciali e grandi aziende.

Sono molti i vantaggi offerti da questo innovativo servizio, tra cui velocità di download e upload elevate, la possibilità di connettere molti dispositivi contemporaneamente e un segnale del WiFi sempre costante: la linea in fibra ottica è attivabile in 260 unità immobiliari del comune di Salmour, garantendo così un’ottima copertura.

Tra i servizi offerti da Isiline, che si occupa dell’allacciamento alla rete portando il cavo in fibra ottica fin dentro l’immobile, anche un’assistenza dedicata con tecnici specializzati e la possibilità di confrontarsi costantemente con il proprio commerciale di riferimento.

Per procedere all’attivazione, Isiline mette a disposizione diversi canali per l’utente finale: il numero di telefono 0175/292929 per richiedere informazioni e sottoscrivere il contratto con alcuni brevi e semplici passaggi; i punti vendita dislocati sul territorio piemontese di Fossano (via Roma 32), Cuneo (piazza Europa 22), Saluzzo (via Torino 48/A) e Carmagnola (via Valobra 129). Infine, è anche possibile attivare in autonomia il servizio attivandolo su https://shop.isiline.it/