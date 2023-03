Donati 100 mila per il potenziamento della dialisi dell’Ospedale di Saluzzo

100 mila euro è la grande somma donata per il potenziamento della Dialisi di Saluzzo, raccolta attraverso la campagna “Insieme per l’Ospedale” da una squadra di dieci associazioni di volontariato e gruppi locali: Officina delle idee, Ana Saluzzo, Croce verde, Artiglieri dell’Aosta, Avis, Lilt, Tribunale del malato, Adas, Aido e il Fiore della vita.

Una vera e propria squadra di lavoro che ha raccolto la somma complessiva di 100 mila euro. L’iniziativa partita esattamente un anno fa si è conclusa nella sala rossa del municipio, giovedì scorso, con la consegna simbolica dell’assegno al direttore sanitario dell’Asl Cn1 Giovanni Siciliano.

Il rendiconto dettagliato è stato presentato da Giovanni Damiano, presidente di Officina alla presenza di tutti i rappresentanti delle associazioni, a cui si sono aggiunti a fare gli onori di casa il vicesindaco Franco Demaria, l’assessore Francesca Neberti e il consigliere Paolo Demarchi.

Per Officina erano presenti oltre a Damiano, Andreana Chiavassa (vicepresidente), Luca Franco (segretario e tesoriere) e Giuseppe Viano (consigliere).

Nell'incontro è stata ripercorsa la storia della dialisi di Saluzzo, ricordando - attraverso le commosse parole del Generale Giacomo Verda - la figura del reduce di Russia Giovanni Giordano, che tanto fece in questo ambito in ricordo del fratello disperso in guerra.

“Doniamo questa cifra per la dialisi chiedendo ad Asl Cuneo 1 tempi certi di realizzazione - ha affermato Damiano a nome di tutti - dando piena fiducia al progetto complessivo di rilancio della struttura ospedaliera, su cui vigileremo nell’interesse dei saluzzesi e del territorio”.

Da parte sua il dottor Siciliano ha ringraziato tutti sottolineando, oltre al personale legame con l’ospedale di Saluzzo, l’importanza di questa realtà che nel prossimo futuro sarà Casa della salute con una rilevante parte ambulatoriale, ma che vedrà anche una medicina potenziata, con la dialisi, il pronto soccorso e altro ancora.

Da rimarcare che l’iniziativa di raccolta fondi per il potenziamento della dialisi saluzzese si colloca all’interno di un più ampio progetto che, partendo da fondi del PNRR per circa 8 milioni di euro, ha visto tanti Comuni del territorio - con Saluzzo (con 500 mila) e la Regione Piemonte - stanziare somme rilevanti dei propri bilanci a sostegno di un ospedale chiaramente strategico per il territorio.

A conclusione dell’incontro è stato simbolicamente consegnato al direttore sanitario un maxi assegno da 100 mila euro, come attestazione tangibile dello sforzo delle associazioni e dei gruppi.

Nel dettaglio: Officina delle idee ha donato 50 mila 443 euro; ANA Saluzzo 23 mila euro; Croce Verde 20 mila euro; 1,5 mila euro Artiglieri dell’Aosta; 1,5 mila euro AVIS Saluzzo; 3,358 mila euro altri.