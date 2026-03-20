Cambio di medici di Medicina Generale a Borgo San Dalmazzo e Cuneo

Dal 1 aprile si inserirà come Medico Titolare di Medicina Generale la Dott.ssa Eleonara Cesena con studio a Cuneo in via Statuto n° 10/A. Dal 13 aprile l’ambulatorio medico verrà spostato in via Emanuele Filiberto n° 6 sempre Cuneo. La dottoressa (mail dottoressacesanaeleonora@gmail.com) riceve su appuntamento (Tel. 0171/698393): il lunedì 09.00 - 11.30; martedì 14.30 - 16.30; mercoledì 17.00 - 19.00; giovedì 09.00 - 11.30 e venerdì 09.00 - 11.30.

Sempre in data 1 aprile cesseranno la propria attività di Medici di Medicina Generale la Dott.ssa Luigina Barale a Borgo San Dalmazzo e il Dott. Gianpaolo Carignano, Medico di Medicina Generale a Cuneo.

La scelta del nuovo medico da parte degli assistiti può essere effettuata online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico e con l’applicazione “Il mio medico”, presente sul portale “Salute Piemonte” accessibile con SPID, CIE o TS-CNS, ovvero presso gli Sportelli dell’ASL CN1 muniti di tessera sanitaria o team plastificata (tessera europea assicurazione malattia) e di un documento di riconoscimento.

Nel caso in cui il cambio medico sia riferito a persona diversa dal richiedente occorre presentarsi muniti di delega (il modulo è reperibile presso gli sportelli o sul sito dell’ASLCN1) con i documenti di

riconoscimento sia del delegato che del delegante.