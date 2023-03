Mondovì, si presenta la mostra antologica "Nervi tesi" di Marco Cuttica

Sarà presentata sabato 18 marzo alle ore 17.30, a Mondovì Piazza, presso l’Antico Palazzo di Città (entrata in via Giolitti al civico 1), l’antologica “Nervi Tesi” dell’artista Marco Cuttica, promossa dalla Onlus “Col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo” in collaborazione con il Comune di Mondovì.

Il vernissage, allestito nelle tre sale del piano nobile, presenta una significativa selezione di oltre 30 opere dell’artista, dipinti che ripercorrono l’evoluzione del paesaggio, dei valori atmosferici, dei luoghi e punti di vista.

Una sensibilità mirata alla ricerca di effetti di luce, spinta da atmosfere poetiche dalle nervature tese e dalle sferzate potenti di colore.

L’artista persegue un intimo e personale rapporto con le sue amate Langhe, fino alle più visionarie tendenze simboliste e alla sperimentazione del colore diviso, in un’ottica di ricerca dell’eccellenza e della trattazione del tema “metamorphico”.