Eventi | 06 febbraio 2026, 10:46

Bra: un nuovo Aperitivo Creativo a Palazzo Traversa

Appuntamento sabato 21 novembre alle 17,30

Torna al Museo di Palazzo Traversa di Bra l’apprezzato appuntamento con l’Aperitivo Creativo

Sabato 21 febbraio, dalle 17.30 alle 19.30, sarà la volta di “Lucia, Maddalena e le altre. Le Ognissante”: un viaggio tra storie e simboli femminili attraverso un racconto ispirante, a cura di “Le Incredibili storie”, seguito da un workshop di ceramica per creare il tuo cuore sacro personalizzato. 

A chiudere, un aperitivo conviviale per condividere idee, emozioni e bellezza, nel cuore del museo.

Gli oggetti realizzati verranno cotti e potranno essere ritirati nelle settimane successive.Il costo è di 10 euro a persona, comprensivo di tutti i materiali per la realizzazione dell’opera, la cottura, l’aperitivo e la tessera associativa a La Scatola Gialla.

Posti limitati, prenotazione obbligatoria entro il 19 febbraio tramite il link: https://forms.gle/9NckgxM9s15tB3tPA o QR pubblicato sulla locandina dell’evento. 

