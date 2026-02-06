Bra: un nuovo Aperitivo Creativo a Palazzo Traversa

Torna al Museo di Palazzo Traversa di Bra l’apprezzato appuntamento con l’Aperitivo Creativo.

Sabato 21 febbraio, dalle 17.30 alle 19.30, sarà la volta di “Lucia, Maddalena e le altre. Le Ognissante”: un viaggio tra storie e simboli femminili attraverso un racconto ispirante, a cura di “Le Incredibili storie”, seguito da un workshop di ceramica per creare il tuo cuore sacro personalizzato.

A chiudere, un aperitivo conviviale per condividere idee, emozioni e bellezza, nel cuore del museo.

Gli oggetti realizzati verranno cotti e potranno essere ritirati nelle settimane successive.Il costo è di 10 euro a persona, comprensivo di tutti i materiali per la realizzazione dell’opera, la cottura, l’aperitivo e la tessera associativa a La Scatola Gialla.

Posti limitati, prenotazione obbligatoria entro il 19 febbraio tramite il link: https://forms.gle/9NckgxM9s15tB3tPA o QR pubblicato sulla locandina dell’evento.

