"La nomina di Chiara Gribaudo inorgoglisce la comunità democratica della Granda"

Nel pomeriggio di domenica 12 marzo, l’assemblea nazionale del Partito Democratico ha insediato la nuova segretaria Elly Schlein, mentre Stefano Bonaccini è stato eletto presidente.

Per la federazione di Cuneo erano presenti Luigi Allerino, Sara Conterno, Erica Cosio, Sara Tomatis e Cesare Morandini, oltre naturalmente a Patrizia Manassero, sindaca del capoluogo e Chiara Gribaudo, deputata del territorio.

Proprio quest’ultima è stata eletta vicepresidente dell’assemblea nazionale, affiancata dalla pugliese Loredana Capone. Una nomina che riconosce il grande lavoro che Chiara Gribaudo ha sempre svolto, con competenza e generosità, sia nell’attività parlamentare che nella vita di partito a tutti i livelli.

Una nomina che inorgoglisce la comunità democratica della Granda e che, nel contesto degli altri ruoli individuati dall’assemblea nazionale, va nella direzione di garantire tutte le sensibilità del Pd, perché il congresso si è concluso ed è venuto il tempo di unire.

Da ora in poi non ci possono essere altre magliette che non siano quelle del Pd. Bisogna lavorare a quel ricongiungimento familiare con la nostra gente mettendo a valore le nostre differenze di cui ha parlato la neo segretaria Elly Schlein.

Occorre tenere insieme la comunità democratica quindi, ma senza rinunciare ad una linea chiara. Gli ultimi sondaggi danno il Partito Democratico in crescita: non resta dunque che riprendere il lavoro in parlamento, nei circoli, nelle comunità!

Segreteria Provinciale PD