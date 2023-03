A Salmour si festeggiano i trent'anni della filiale CRF

La Filiale di Salmour della Cassa di Risparmio di Fossano compie trent'anni.

Correva infatti l'anno 1993 quando fu inaugurata in via Monte Bianco, a due passi dal municipio.

E proprio il Comune di Salmour per primo, supportato dalla Pro Loco, ha scelto di organizzare una Cena dell'Amicizia in occasione del trentennale di una relata che in un Comune di piccole dimensioni è un riferimento per la cittadinanza.



L'evento si svolgerà sabato 15

aprile 2023 alle ore 20 presso i locali del Salone della Pro Loco, una serata conviviale e comunitaria, che vedrà un ricco menù (Affettati misti, Insalata russa, Ravioli al plin con sugo di arrosto, Arrosto di Fassona Piemontese con contorno di stagione, Formaggio, Dolce, Caffè, Digestivo - Bevande incluse).

La cena è gratuita per i bambini fino a 6 anni e a prezzo ridotto per i bambini da 6 a 10 anni.

Secondo il sindaco Roberto Salvatore: "Vuole essere una serata da passare in amicizia e nel contempo a festeggiare i 30 anni dall'apertura della filiale Crf.

La banca offre un servizio importante sul nostro territorio ed è l'unica banca presente a Salmour. Altre banche in altri comuni so bene che hanno fatto altre politiche aziendali, ovvero di chiudere questi piccoli sportelli.

Invece Crf su Salmour ha deciso di investire e di continuare ad essere presente.

Anche la fondazione CRF ricopre un ruolo importante per la nostra comunità: ogni anno investe sul nostro territorio su vari progetti e supporta le attività delle nostre associazioni.

Negli anni, sia con la banca, che con la fondazione, abbiamo sempre avuto ottimi rapporti, pertanto abbiamo voluto proporre una festa per il trentennale, con l'augurio di altrettanti anni proficui."

Per la prenotazione sono attivi i seguenti numeri:

Francesco: 3930447620

Guido: 3482658386