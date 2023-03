Storia dell'architettura per tutti con il FAI Cuneo

In Italia non è possibile ignorare la storia artistica dei nostri grandi monumenti, praticamente presenti in ogni cittadina, anche in provincia, che attirano turisti ammiratori e studiosi da tutto il mondo. Ma non si può in alcun modo apprezzare un’opera architettonica se non se ne conosce lo stile, la scelta delle soluzioni costruttive o decorative e se non si sa inquadrare ciò che stiamo ammirando in un panorama storico e artistico generale.

La Delegazione FAI di Cuneo propone un ciclo di 6 incontri per capire l’architettura e riconoscere gli stili, per vivere il nostro Paese e i suoi monumenti con più attenzione e consapevolezza. Ogni periodo verrà approfondito da autorevoli professori universitari e storici dell’arte, con un taglio divulgativo adatto a tutti, anche senza una preparazione specifica, con un inquadramento generale e l’illustrazione di esempi sul territorio. Obbiettivo del ciclo di incontri è mettere chiunque in grado di saper riconoscere e collocare un’opera, un oggetto, un edificio, un complesso, una parte di città nello spazio e nel giusto periodo cronologico, riconoscendone i caratteri essenziali, anche attraverso paragoni e comparazioni; leggere l’architettura del passato, analizzando e interpretando le tracce grafiche e materiali riconoscendone le differenze tra tempi e luoghi. Ogni incontro sarà suddiviso in due momenti: un inquadramento storico e artistico generale con un occhio di riguardo ai monumenti più celebri e significativi a cui seguirà l’approfondimento sul territorio, con esempi vicini a noi.

“L’architettura è figlia del suo tempo e lo esprime in tutto: idee sociali e politiche, religione e cultura, modi di essere e di vivere, ricchezza e povertà – afferma Roberto Audisio, Capo Delegazione FAI di Cuneo – e, come è ormai nostra consuetudine, vogliamo sensibilizzare il pubblico partendo proprio dalla conoscenza del tema, certi che la consapevolezza possa portare a vivere il nostro Paese con occhi nuovi e diversi. Con questo ciclo di incontri vorremmo fornire la grammatica di base perché chiunque possa capire il linguaggio dell’architettura e dell’arte, sempre meno insegnata anche nelle scuole, ma fondamentale per la formazione personale di ogni italiano”.

Il ciclo si rivolge a tutti: amanti delle bellezze del nostro Paese, viaggiatori, fotografi, insegnanti, studenti, curiosi ad ogni livello. Chiunque potrà trovare risposte senza timore di annoiarsi. Su richiesta saranno rilasciati attestati di partecipazione.

Programma:

16|03|23 - Architettura romana proff. Diego Elia e Valeria Meirano (Università degli Studi di Torino, Dip. Studi Storici) Dall'antica Grecia allo splendore dell'arte romana, punto di riferimento assoluto dell'architettura monumentale.

30|03|23 - Architettura medievale prof.ssa Silvia Beltramo (Politecnico di Torino, Storia dell'architettura) Dall'organicità del Romanico allo slancio trionfale del Gotico: il periodo a cavallo del Mille.

13|04|23 – Architettura rinascimentale prof. Simone Caldano (Università di Ferrara, Storia dell'Architettura) L'umanesimo e il rinnovamento delle arti: simmetria, bellezza e armonia che si ispirano al classicismo.

27|04|23 – Barocco e Roccocò (in definizione) Forme grandiose e monumentali insieme a contrasti di linee per lo stile bizzarro che tocca l'animo e i sentimenti.

11|05|23 – Neoclassicismo prof. Walter Canavesio (Storico dell’arte) Gli stili dell'800 e dell'illuminismo: dal Neoclassicismo allo stile Impero, dall'Eclettismo al Neogotico.

08|06|23 – Architettura del ‘900 prof. Guido Montanari (Politecnico di Torino Storia dell'arte contemporanea) Il XIX sec: dall'Art Nouveau al Razionalismo, passando per il Postmodern fino al Contemporaneo.

Ogni incontro avrà una durata di 2 ore ca., dalle ore 20:30 alle ore 22:30 e sarà ospitato nella Sala Convegni della Fondazione Geometri di Cuneo (gentilmente concessa), in via S. Giovanni Bosco 7/a, Cuneo (Complesso Agorà). Contributo: 10€/incontro | 8€ iscritti FAI | 5€ studenti abbonamento 6 incontri: 50€ | 40€ iscritti FAI | 25€ studenti Il contributo raccolto è interamente devoluto al FAI per la missione di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico e naturalistico italiano.

Possibilità di iscriversi al FAI in loco e approfittare, da subito, delle condizioni privilegiate. Iscrizioni: faiprenotazioni.fondoambiente.it | 351.5556443

Il ciclo di incontri, per il suo valore culturale, gode del patrocinio del Comune di Cuneo e del contributo della Fondazione CRC e di Oliva cioccolato dal 1924