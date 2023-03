Borgo San Dalmazzo, il consigliere di minoranza Paolo Giraudo lascia Forza Italia

Caro direttore,

nell’ottica della trasparenza nei confronti dei miei concittadini di Borgo San Dalmazzo che mi hanno sostenuto da quando ho iniziato a dedicare una parte del mio tempo all’impegno politico, sento di dover annunciare pubblicamente che, dopo attente riflessioni, ho deciso di lasciare Forza Italia, la formazione politica alla quale mi sentivo più vicino, pur avendo corso alle ultime elezioni comunali con una lista civica.

Voglio ringraziare il Presidente Alberto Cirio, il vicepresidente Franco Graglia, il Sindaco di Boves Maurizio Paoletti e l’ex coordinatore Antonello Lacala per il sostegno e l’aiuto che a suo tempo mi fu dato, e auguro a tutti loro un grande in bocca al lupo per i rispettivi impegni futuri.

Voglio anche fare un grande augurio di buon lavoro al nuovo coordinatore locale di Forza Italia Alessandro Monaco, consigliere di maggioranza a Borgo San Dalmazzo eletto nella lista della Sindaca Roberta Robbione.

Mi preme sottolineare che il mio impegno come consigliere di minoranza a Borgo resterà immutato e rinnovo la disponibilità ad essere di supporto a tutti i miei concittadini che volessero entrare in contatto con me. Ringraziandola per lo spazio concessomi,

Paolo Giraudo