Tra Carnevale, sport ed eventi outdoor, qualche consiglio su come passare questa domenica "innevata"

Secondo week end di febbraio con molti spettacoli teatrali in programma in ogni angolo della provincia. Cominciano i primi eventi legati al Carnevale e molte possibilità di svago sono offerte da passeggiate o ciaspolate in natura.

Inoltre mostre, visite guidate, mercatini, eventi per bambini e famiglie e manifestazioni legate allo sport possono dare lo spunto per trascorrere il fine settimana in Granda.

È sempre bene consultare i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.iT

***

CUNEO

INVERNO AL PARCO

Domenica 9 febbraio alle ore 15 “Al Lago Al Lago”, incontro per famiglie con bambini dagli 8 anni in su. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria su Biglietteria on line . Info: eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it



CUNEO

L’ESSENZA DELLA VITA

Sabato 8 e domenica 9 febbraio alle 16, presso palazzo Santa Croce, via Santa Croce 6, Demo performance di acquarello con Ada Perona e Luciana Audisio. Info: 327 13 34 985.



CUNEO

50 ANNI DI CUBO

Nel week end è visitabile presso Spazio Innovazione la mostra “50 anni di Cubo. Erno Rubik e il rompicapo che ha incantato il mondo”, aperta negli orari: 9-13 e 15-20. Ingresso libero e gratuito.

Info: www.spazioinnovazione.com



CUNEO - ROATA ROSSI

COMMEDIA IN PIEMONTESE

Domenica 9 febbraio, alle ore 14.30, la compagnia “Attori per caso” porterà in scena la commedia teatrale in piemontese “Che si gavi la natta professore”. L’incasso sarà devoluto in beneficenza. Info: 338 21 28 821.

***

ALBA

BURATTINARTE D’INVERNO

Domenica 9 febbraio nell’ambito di Burattinarte d’Inverno, al Teatro Sociale “G. Busca” spettacolo "Il pifferaio di Hamelin” con il “Teatro dell’erba matta” di Spotorno. Inizio spettacolo ore 16.30. Ingresso libero. Info: 338 71 54 844.



ALBA

DEPOSITI APERTI

Domenica 9 febbraio, alle ore 16 visita guidata ai “Depositi aperti” al Museo Eusebio

Fossili, minerali e molte altre curiosità, in Via Vittorio Emanuele II 19, all’interno del Cortile della Maddalena. Orari di apertura del Museo: 10 - 13 e 15 – 19. Info: 0173/292473.

***

BENEVELLO

SENTIERO DEL PARTIGIANO JOHNNY

Domenica 9 febbraio escursione dal titolo “L’inverno sul Sentiero del Partigiano Johnny”. Ritrovo ore 9.50 circa. Partenza ore 10 da Montemarino di Borgomale c/o Chiesa Santissima Annunziata Provinciale 230. Rientro alle auto nel pomeriggio ore 16.30. Info 339 65 75 703.

***

CARAGLIO

TREMOTINO

Domenica 9 febbraio, alle ore 16.30, presso il Teatro Civico di Caraglio, spettacolo "Tremotino", di Amos Mastrogiacomo. Sul palco Elisa Mina e Amos Mastrogiacomo. Info: https://www.santibriganti.it

***

CANOSIO

MAIRALPACA

Domenica 9 febbraio alle ore 10.30 e 13.30 due proposte di passeggiate in compagnia degli alpaca. Gli itinerari hanno durata di un’ora e mezza il costo è di 10 euro per gli adulti e di 5 euro per bambini tra i 5 e 11 anni. Info: 349 68 00 64.

***

CENTALLO

CARNEVALE DEI BAMBINI

Domenica 9 febbraio, dalle 14.30, con partenza da piazza Vittorio Emanuele II, “Carnevale dei bambini”, con sfilata delle maschere guidata da Faseul Ross e Bela Povronetta. Animazioni, giochi musicali, Dj set con Massimo Sandon e merenda per tutti.

***

CHERASCO

MOSTRA “EMANUELE LUZZATI TRA FIABA E FANTASIA”

Sabato 8 e domenica 9 febbraio, nelle sale di Palazzo Salmatoris, aperta l’esposizione intitolata “Emanuele Luzzati tra Fiaba e Fantasia”. Orario dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Info: https://www.turismoeventicherasco.it/

***

CHIUSA PESIO – PIAN DELLE GORRE

CIASPOLATA

Domenica 9 febbraio ritrovo ore 15.30 presso Madonna d'Ardua, Frazione di Chiusa di Pesio, per ciaspolata pomeridiana verso il Pian delle Gorre. Ritorno previsto entro le 20.30. Info: 328 66 48 824.



CHIUSA PESIO

PREISTORIA

Domenica 9 febbraio, presso Archeopark della Roccarina, alle ore 15, attività alla scoperta della vita nella preistoria con l’associazione culturale Flamulasca. Tiro con l’arco, calcolo del mese di nascita sul calendario celtico, allenamento giovani guerrieri e altro. Info: 335 17 77 793 - 0171/734990.

***

DRONERO

SIMBOLI DALLE TERRE DEL MONVISO

Sabato 8 e domenica 9 febbraio, presso il Museo Luigi Mallé a Dronero, aperta la mostra "Simboli dalle Terre del Monviso - dipinti, stemmi e stendardi dei marchesi di Saluzzo e dei Savoia-Acaja"..

Orario: dalle ore 15 alle ore 19. Info: https://www.museomalle.org/

***

LIMONE PIEMONTE

NESPOLO / SIC ET SIMPLICITER

Sabato 8 e domenica 9 febbraio, nei locali dell'ex Banca Popolare di Novara, in via Roma, aperta la mostra "Sic et simpliciter" dell’artista contemporaneo Ugo Nespolo. Orari: 10-13 / 15-19. Ingresso libero. Info: https://www.limoneturismo.it/

***

MONDOVÌ

VISITA GUIDATA A PALAZZO FAUZONE

Sabato 8 febbraio alle ore 17, visita guidata straordinaria al palazzo Fauzone di Germagnano, oggi sede del Museo Civico della Ceramica, condotta dallo studioso Lorenzo Barucco. Costo 5 euro, prenotazione consigliata allo 0174/330358 o segreteria@museoceramicamondovi.it

***

PEVERAGNO

GIORNATA DEL RICORDO

Domenica 9 febbraio, alle ore 9, ritrovo degli Alpini presso il centro polifunzionale “A la Sousta” e sfilata per le vie del paese in occasione della “Giornata del ricordo” e per festeggiare i 30 anni del Gruppo di Protezione Civile.

PEVERAGNO

SANSACION BACHATA

Domenica 9 febbraio dalle 15 alle 21 presso Jocasta Santa Margherita, prima edizione di “Sensacion bachata Cuneo” balli ritmi latini, con special guest.



SALUZZO

MERCANTICO AL COPERTO

Domenica 9 febbraio, dalle 8 alle 18 presso Il Quartiere - ex Caserma Mario Musso, “MercAntico al coperto". Decine di espositori, oggetti, mobili e arredamento per la casa torneranno per gli appassionati del vintage e del collezionismo. Info: https://fondazionebertoni.it/

***

SAVIGLIANO

IL GIOVANE SCHIAPARELLI