Chiusa di Pesio, scivolano durante un'escursione sul canale dei Torinesi: grave una donna

Grave incidente a Chiusa di Pesio, nel pomeriggio di oggi (sabato 18 marzo).



Coinvolti tre scialpinisti impegnati in un'escursione sul monte Marguareis, nello specifico lungo il canale dei Torinesi. I tre sono precipitati lungo il canale in discesa, ferendosi anche in maniera particolarmente grave (come nel caso della donna del gruppo).



Sul posto l'emergenza sanitaria e il Soccorso Alpino e Speleologico Pemontese, le cui operazioni sono state rese più complesse dalle condizioni meteo in quota.

E' stato mobilitato l'elicottero, che ha caricato a bordo anche il cinofilo (senza il cane di supporto): i tecnici hanno imbarellato e imbarcato la donna, portandola in codice rosso all'ospedale di Cuneo. Gli altri due feriti sono stati tradotti allo stesso nosocomio in codice giallo e verde.